ПЕКИН, 14 июл — ПРАЙМ. Россия готова открыть погранпереходы с Китаем, которые были закрыты в прошлом году из-за эпидемии коронавирусной инфекции, уже сейчас в связи с благоприятной эпидемиологической обстановкой в КНР, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Китае Андрей Денисов. Экспорт Китая в первом полугодии вырос на 38,6%

"Что касается пассажирского перемещения. Это, я еще раз повторяю, вопрос, связанный с эпидемией, оно в настоящее время закрыто. С нашей стороны есть готовность открыть погранпереходы даже сейчас, по объективной причине — в Китае вируса нет. Мы готовы открыть уже сейчас. Более того, 1 июля мы в одностороннем порядке отменили противоэпидемические ограничения для лиц, въезжающих на территорию Российской Федерации из Китая, имеется в виду китайских граждан. По той же причине — здесь нет болезни", — рассказал Денисов.

Он отметил, что Россия надеется на взаимность, однако пока это только надежда, так как в России эпидемиологическая ситуация "далеко не блестящая".

"Мы это хорошо видим с вами, есть ежедневные данные статистики, видят это и в Китае. Поэтому, исходя из национального приоритета, исходя из огромных усилий, которые делаются здесь, чтобы обеспечить нулевую заболеваемость, в Китае пока въезд для наших граждан, кроме отдельных категорий, ограничен", — пояснил глава российской дипмиссии. Мальта первой в Европе закроет границы для непривитых

Он добавил, что жесточайший контроль на границе, ограничение на въезд в страну — это, наверное, единственная мера, которая обеспечивает достижение этой самой нулевой заболеваемости.

"Мы знаем о том, что впереди Олимпийские игры, другие разного рода серьезные внутренние мероприятия, так что к этой ситуации надо относиться с пониманием", — заключил Денисов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.