МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Выплату на детей к 1 сентября на детей от 6 до 18 лет можно будет получить только безналичным способом, сообщается на сайте Минтруда. Омбудсмен назвала преждевременным обсуждение вакцинации подростков

"Только безналично, на карту любой платежной системы. Поскольку выплата — единовременная, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы Мир", — говорится в сообщении.

Поскольку заявления принимаются с 15 июля, а благодаря совместному проекту Минцифры и Минтруда многие родители уже получили предзаполненные заявления, которые необходимо только проверить, Пенсионный фонд успеет обработать данные и направить средства подавляющему большинству семей именно в этот день — 16 августа. Заявление рассматривается пять рабочих дней.