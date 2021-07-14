2021-07-14T14:34:00+03:00
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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210714/834196515.html
Минтруд назвал параметры получения выплаты на школьников
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Выплату на детей к 1 сентября на детей от 6 до 18 лет можно будет получить только безналичным способом, сообщается на сайте Минтруда. "Только безналично, на карту любой платежной... ПРАЙМ, 14.07.2021
выплаты, дети, минтруд, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Выплату на детей к 1 сентября на детей от 6 до 18 лет можно будет получить только безналичным способом, сообщается на сайте Минтруда.
"Только безналично, на карту любой платежной системы. Поскольку выплата — единовременная, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы Мир", — говорится в сообщении.
Поскольку заявления принимаются с 15 июля, а благодаря совместному проекту Минцифры и Минтруда многие родители уже получили предзаполненные заявления, которые необходимо только проверить, Пенсионный фонд успеет обработать данные и направить средства подавляющему большинству семей именно в этот день — 16 августа. Заявление рассматривается пять рабочих дней.