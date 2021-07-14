МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Выплату на детей к 1 сентября на детей от 6 до 18 лет можно будет получить только безналичным способом, сообщается на сайте Минтруда.

Исследование вакцины от коронавируса "Спутник V" для подростков

Омбудсмен назвала преждевременным обсуждение вакцинации подростков

"Только безналично, на карту любой платежной системы. Поскольку выплата — единовременная, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы Мир", — говорится в сообщении.

Поскольку заявления принимаются с 15 июля, а благодаря совместному проекту Минцифры и Минтруда многие родители уже получили предзаполненные заявления, которые необходимо только проверить, Пенсионный фонд успеет обработать данные и направить средства подавляющему большинству семей именно в этот день — 16 августа. Заявление рассматривается пять рабочих дней.