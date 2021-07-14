МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 6 по 12 июля замедлилась до 0,06%, с начала года потребительские цены выросли на 4,6%, сообщает Росстат. В России за неделю ускорился рост цен на ряд продуктов

"За период с 6 по 12 июля 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,06%, с начала июля – 100,39%, с начала года – 104,6%", — говорится в сообщении.

В предыдущую неделю Росстат фиксировал инфляцию в РФ на уровне 0,46%. Неделей ранее Росстат наблюдал инфляцию в РФ на уровне 0,23%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин выросли на 0,1%, на дизтопливо — на 0,2%.

Тарифы на отдельные виды коммунальных услуг выросли на 0,1-0,2%. Также, средняя цена поездки на отдых в Турцию снизилась на 4,6%.

Среди строительных материалов увеличились цены: на плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные – на 2,9%, доски обрезные – на 2,7%, металлочерепицу – на 1,6%.

По данным Росстата, в июне темпы роста цен в России в годовом выражении подскочили до максимума с августа 2016 года — 6,5%, а месячная инфляция достигла 0,69%, это рекорд с июня 2012 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 11 июня заявила, что по итогам года инфляция будет выше официального прогноза регулятора в 4,7-5,2%, но ниже текущих уровней. При этом регулятор прогнозирует возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% во второй половине следующего года.