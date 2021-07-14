МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Меры Евросоюза по углеродному регулированию затронут поставки из РФ железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента на 7,6 миллиарда долларов в год, сообщила в среду пресс-служба Минэкономразвития. "Газпром" сделал еще один шаг по приручению Европы

Европейская комиссия в среду опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования, который разрабатывался ею больше года. В качестве цели регулирования декларируется предотвращение рисков "углеродных утечек". Иными словами — борьба с переносом промышленного производства с территории ЕС в другие страны.

"Когда механизм полностью заработает, металлы, трубы, удобрения, цемент, электроэнергию можно будет импортировать в ЕС только при условии оплаты каждой тонны выбросов СО2, которая образовалась при их производстве. Предполагается, что цена тонны СО2 будет равна средней цене, определяемой на аукционах в рамках системы торговли квотами на выбросы ЕС. Мера затронет российские поставки в ЕС железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента в объеме 7,6 миллиарда долларов", — говорится в сообщении Минэкономразвития.

В пресс-службе министерства отметили, что озвученная сумма — это объем экспорта за 2020 год товаров, которые подпадут под регулирование.

Россия готова к содержательному диалогу с Евросоюзом по углеродному регулированию, рассчитывает, что европейские коллеги не нарушат норм ВТО и других международных соглашений, в том числе по климату, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Надеемся, что представители ЕС сдержат данные нам ранее обещания и обеспечат соответствие документа нормам Всемирной торговой организации (ВТО), Рамочной конвенции Организации объединенных Наций об изменении климата и других международных соглашений. Рассчитываем на содержательный диалог с коллегами из Еврокомиссии", — сказал Решетников, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

По его словам, почти полтора года, пока велась работа над проектом, коллеги из ЕС заверяли весь мир "в том, что буква и дух соглашения ВТО будут полностью соблюдены". "Сегодня уверенности в этом нет", — отметил российский министр.

Решетников также указал, что взаимосвязь между предлагаемым Евросоюзом механизмом и борьбой с изменениями климата также неочевидна. Он указал, что Парижское соглашение гарантирует странам право самостоятельно определять наиболее эффективные для них методы борьбы с изменением климата.

"Глобальную проблему можно решить только с помощью скоординированных действий всех стран. Тем более, что Рамочная конвенция ООН об изменении климата прямо говорит о том, что меры по борьбе с изменением климата не должны использоваться для ограничения международной торговли", — подчеркнул он.