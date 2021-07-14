МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Нерезиденты и дочерние иностранные банки в мае-июне продали акции российских компаний на 69,6 миллиарда рублей против порядка 105,5 миллиарда рублей в марте-апреле, следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России за май-июнь и исследований за предыдущие месяцы. Физлица нарастили вложения в акции российских компаний

"В мае-июне наблюдалось продолжение продаж со стороны нерезидентов и дочерних иностранных банков, продавших акций на сумму 69,6 миллиарда рублей. Остальные участники осуществляли нетто-покупки, основными покупателями выступали СЗКО (системно значимые кредитные организации — ред., 47,1 миллиарда рублей), также покупки осуществляли НФО (некредитные финансовые организации — ред.) и прочие банки (9,4 и 12,7 миллиарда рублей соответственно)", — говорится в обзоре за май-июнь.

Ранее ЦБ сообщал, что в марте нерезиденты продали акции российских компаний на 33,6 миллиарда рублей, в апреле на 71,9 миллиарда рублей.

"Нетто-продажи российских акций со стороны нерезидентов и дочерних иностранных организаций на вторичных биржевых торгах наблюдаются на протяжении последних пяти месяцев, в совокупности с февраля по июнь включительно было продано ценных бумаг на сумму 213,3 миллиарда рублей", — указывается в обзоре за май-июнь.

Основными причинами продаж могут выступать фиксация прибыли со стороны иностранных инвесторов на фоне значительно выросшего индекса Мосбиржи (в период с 1 февраля по 30 июня рост составил 17,2%) и risk-off (бегство из рисковых активов) на мировых рынках акций из-за опасения инвесторов относительно распространения штамма COVID-19 "дельта", отмечается там же.

ДОЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ОФЗ

Доля вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) РФ в мае выросла на 0,1 процентного пункта, в июне не изменилась и составила 19%, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

"Доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ в мае выросла на 0,1 процентного пункта, а в июне не изменилась и к концу отчетного периода составила 19%. При этом объем вложений нерезидентов в мае вырос на 49 миллиардов рублей, а в июне – на 42,5 миллиарда рублей", — сообщил ЦБ в обзоре за май-июнь.

В мае и июне произошло сокращение объема размещений ОФЗ на аукционах (124,6 и 183,7 миллиарда рублей соответственно) по сравнению с апрелем, когда размещения составили 488,5 миллиарда рублей. В итоге Минфин России разместил 85,8% от планового номинального объема размещения ОФЗ во втором квартале. В среднем за один аукцион в мае-июне Минфин размещал ОФЗ в размере 41,5 и 36,7 миллиарда рублей соответственно, тогда как в апреле данный показатель составлял 122,1 миллиарда рублей.

Основными покупателями на аукционах ОФЗ выступали системно значимые кредитные организации (51,5 и 45,7% от объемов размещений в мае и июне), доля нерезидентов практически не изменилась (22,4 и 22,5% соответственно). В абсолютном выражении объем покупок нерезидентов в июне вырос на 13,4 миллиарда рублей, до 41,3 миллиарда рублей, по сравнению с маем (27,9 миллиарда рублей), однако 87% покупок в июне пришлось на два аукциона, проведенных до 14 июня (дата вступления в силу санкционных ограничений для американских инвесторов). Во второй половине июня доля нерезидентов и дочерних иностранных банков на аукционах составила 9,3% (в абсолютных значениях – 5,4 миллиарда рублей).

На вторичных биржевых торгах ОФЗ в целом в мае-июне нерезиденты и дочерние иностранные организации являлись нетто-покупателями ОФЗ, покупки составили 32,4 миллиарда рублей, из которых 63,5% пришлось на июнь (в апреле наблюдались продажи ценных бумаг на сумму 56,4 миллиарда рублей).

Доля вложений нерезидентов в еврооблигации на счетах иностранных депозитариев в НРД в мае-июне снизилась на 1,4 процентного пункта, до 48,5%, при этом в номинальном выражении вложения увеличились на 306,4 миллиона долларов, до 19,2 миллиарда долларов. Снижение доли нерезидентов произошло в результате размещения нового выпуска еврооблигаций РФ в объеме 1 миллиард евро со сроком до погашения 15 лет и доразмещения выпуска со сроком до погашения 6 лет в объеме 0,5 миллиарда евро.