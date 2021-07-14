МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Нерезиденты за май-июнь купили российскую валюту объемом 22 миллиарда рублей против 29 миллиарда рублей в апреле, следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России за май-июнь и исследований за предыдущие месяцы. Нерезиденты снизили объем продаж российских акций в мае-июне

"Нерезиденты и дочерние иностранные банки продолжили покупать рубли на валютном биржевом рынке спот. За два месяца в совокупности иностранные участники купили 22 миллиарда рублей, что не является значительной цифрой, однако подтверждает сменившийся в последние три месяца тренд: иностранцы стали продавать валюту на российском рынке", — говорится в обзоре за май-июнь.

Ранее ЦБ сообщал, что нерезиденты в апреле, впервые с ноября, стали нетто-продавцами валюты и реализовали ее на российском рынке на 29 миллиардов рублей.

Население, напротив, продолжает покупать валюту в российских банках и через брокеров, всего за два месяца физические лица приобрели валюты на 2,25 миллиарда долларов США, указывается в обзоре за май-июнь.

На валютном рынке в мае-июне иностранные участники нарастили совокупную короткую позицию по валюте на валютных свопах до 20 миллиарда долларов США, что является максимальным показателем за всю историю наблюдений, сообщается там же.

"Основными факторами роста короткой позиции по валюте у данной категории участников стало повышение процентных ставок на российском финансовом рынке, а также стабильность курса валютной пары доллар-рубль (вмененная волатильность по опционам "при деньгах" на короткие сроки в июне составляла 5-7%)", — поясняется в обзоре.