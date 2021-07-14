МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Российский бизнес и эксперты критически оценили предложенные Евросоюзом меры по трансграничному углеродному регулированию (ТУР): по их мнению, эти предложения являются протекционистскими, не проработаны, несут риски для торговли и противоречат международным соглашениям. Минэкономики оценило новые меры Евросоюза по углеродному регулированию

Европейская комиссия в среду опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования, который разрабатывался ею больше года. В качестве цели регулирования декларируется предотвращение рисков "углеродных утечек". В частности, Еврокомиссия предложила постепенно к 2026 году ввести в ЕС сбор на импорт определенных товаров, производство которых потребовало высоких выбросов CO2, среди товаров, которые могут быть изначально затронуты новым сбором — цемент, удобрения, сталь.

По словам завкафедрой торговой политики ВШЭ, экс-директора департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максима Медведкова, выбираемый ЕС метод дополнительного налогообложения импорта в рамках ТУР совсем не нов.

"Он давно использовался ЕС для защиты от конкурентов, прежде всего России и Китая, только не под экологическим зонтиком, как сейчас, а под предлогом искусственного занижения издержек на сырье в странах-экспортерах. В этих целях экономику страны (или какой-либо ее сектор) объявляли нерыночной, что позволяло Комиссии ЕС вводить дополнительные антидемпинговые пошлины", — сказал он журналистам.

Медведков напомнил, что после серии проигранных дел в суде ВТО возникла концепция ТУР, в центре которой все те же отрасли – металлургия и удобрения. "Ее цель – заставить предприятия конкурентов тратить на борьбу с углеродным следом так же и столько же, как и сколько тратят в ЕС, успехи страны-экспортера в декарбонизации, результаты этой работы во внимание судя по всему не принимаются. В таком подходе очень много рисков – и для торговли, и для действующих и будущих многосторонних соглашений по климату", — пояснил он.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин считает, что предложенный Еврокомиссией вариант пограничного углеродного сбора во многом дублирует элементы европейской системы торговли квотами, фактически навязывая другим странам регуляторные практики ЕС. Подобный подход полностью расходится с основными принципами, закрепленными в Парижском соглашении по климату.

"Самое опасное, что опубликованный регламент не дает четкого понимания всех аспектов расчетов и верификации углеродного следа продукции. Наиболее важные решения отнесены на уровень подзаконных актов. В результате мы сталкиваемся с ситуацией, когда мировому сообществу предлагается поддержать создание прецедента трансграничного углеродного регулирования без понимания реального эффекта и для сокращения эмиссий парниковых газов, и для социально-экономической динамики разных регионов мира", — уверен Шохин.

По мнению директора департамента экологии и климата "Группы НЛМК" Никиты Воробьева, важно, что проект регламента предполагает возможность корректировки углеродных платежей на основе реального уровня эмиссии иностранных поставщиков, однако пока он не позволяет оценить все риски, так как методика расчета и перечень учитываемых производственных процессов не определены.

"В этой связи мы рассчитываем на справедливый подход при оценке поставок в ЕС и на использование фактических данных по эмиссии производителей, а не усредненных или теоретических показателей. Обсуждение подобной инициативы должно происходить с вовлечением всех заинтересованных сторон и признанием всех связанных с инициативой рисков", — сказал Воробьев журналистам.