МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Экономика США укреплялась с конца мая до начала июля умеренными или иногда даже уверенными темпами, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) — сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране. Запасы нефти в США за неделю снизились минимума с января 2020 года

"Экономика США продолжила укрепляться с конца мая до начала июля, демонстрируя умеренный или уверенный рост. Среди секторов, показавших более быстрый рост: транспорт, туризм, промпроизводство и нефинансовые услуги", — говорится в релизе.

Три четверти округов сообщили о небольшом или умеренном приросте рабочих мест, а остальная часть — об умеренном или сильном росте занятости. Заработная плата росла умеренными темпами. При этом некоторые округа отмечали нехватку рабочей силы. "Все округа отметили более широкое использование не связанных с заработной платой денежных стимулов для привлечения и удержания работников", — отметил ФРС.

Цены с конца апреля по начало мая росли более высокими темпами. Об этом сообщили семь округов, а остальные пять — об умеренном росте. В "Бежевой книге" отмечается, что рост цен был отмечен, в частности, в гостиничном секторе. "В то время как некоторые собеседники считали, что ценовое давление носит временный характер, большинство ожидали дальнейшего увеличения производственных затрат и отпускных цен", — говорится в релизе.

"Бежевая книга" (Beige Book) — сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско. Данный доклад составлен на основе информации, собранной не позднее 2 июля 2021 года.