ПЕКИН, 15 июл — ПРАЙМ. ВВП Китая на фоне улучшения эпидемиологической обстановки и активного восстановления экономики в стране в первом полугодии 2021 года вырос на 12,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического бюро Китая. Минэкономики оценило новые меры Евросоюза по углеродному регулированию

"Согласно предварительным данным, ВВП Китая в первом полугодии 2021 года составил 53,216 триллиона юаней (8,2 триллиона долларов), рост в годовом выражении составил 12,7%", — говорится в докладе ведомства.

Темпы роста ВВП Китая по итогам 2020 года под влиянием пандемии коронавируса замедлились до 2,3% годовых, что стало минимальным за последние 40 лет. Общий объем ВВП страны за прошлый год составил 101,598 триллиона юаней (около 15,67 триллиона долларов).

В первом квартале 2020 года из-за пандемии ВВП страны снизился на 6,8% в годовом выражении, что произошло впервые после культурной революции 1976 года.

"Согласно предварительным данным, рост ВВП Китая во втором квартале 2021 года в годовом выражении составил 7,9%", — говорится в докладе ведомства.