МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) разъяснила порядок отстранения невакцинированных сотрудников от работы, пишут "Известия". Эксперт назвал доллар лучшей валютой для сбережений в ближайший год

Ведомство направило во вторник письмо ассоциации "Некоммерческое партнерство "Объединение Корпоративных Юристов", где выразило свою позицию относительно порядка отстранения сотрудников от работы, если те не делают прививку от коронавируса при отсутствии противопоказаний, сообщило издание.

Роструд полагает, что необходимо отстранять граждан от работы без сохранения зарплаты, так как это предусмотрено положениями Трудового кодекса России.

Статья №76 Трудового кодекса гласит, что отстранение может быть произведено в случаях, которые не описаны в кодексе и федеральных законах.

Вакцинация от коронавируса была внесена в календарь профилактических прививок, пояснило ведомство. "Она становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан (сотрудников некоторых отраслей)", — считают в Роструде. Российские банки за месяц вдвое нарастили вывоз наличной валюты

"Полагаем, что отстранение от работы в связи с отказом работника от вакцинации должно быть оформлено с 15 августа. Если работник в эту дату не предоставил сертификат о вакцинации или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к ней", — сказано в документе.