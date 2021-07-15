МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит более 200 миллиардов рублей на единовременные выплаты для школьников от 6 до 18 лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Россиян предупредили о риске мошенничества в связи с выплатами на детей

"По поручению президента правительство сегодня направит свыше 200 миллиардов рублей на единовременную выплату — 10 тысяч рублей на всех школьников от 6 до 18 лет, включая будущих первоклашек", — сказал Мишустин на совещании с кабмином в четверг.

Он напомнил, что такую выплату получат и дети с ограничениями по здоровью старше 18 лет, которые еще продолжают обучение.

Мишустин отметил, что заявление на получение этих средств родители могут подать с сегодняшнего дня и до 1 ноября, а получать выплаты начнут уже с середины августа.

В ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию были озвучены новые меры поддержки семей с детьми. В частности, с 16 августа начнутся единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 6 до 18 лет. Единовременную выплату смогут получить родители более 20 миллионов детей.