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Правительство выделит 200 миллиардов рублей на выплаты для школьников
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Правительство РФ выделит более 200 миллиардов рублей на единовременные выплаты для школьников от 6 до 18 лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По поручению президента... ПРАЙМ, 15.07.2021
михаил мишустин, выплаты, дети, правительство рф, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит более 200 миллиардов рублей на единовременные выплаты для школьников от 6 до 18 лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поручению президента правительство сегодня направит свыше 200 миллиардов рублей на единовременную выплату — 10 тысяч рублей на всех школьников от 6 до 18 лет, включая будущих первоклашек", — сказал Мишустин на совещании с кабмином в четверг.
Он напомнил, что такую выплату получат и дети с ограничениями по здоровью старше 18 лет, которые еще продолжают обучение.
Мишустин отметил, что заявление на получение этих средств родители могут подать с сегодняшнего дня и до 1 ноября, а получать выплаты начнут уже с середины августа.
В ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию были озвучены новые меры поддержки семей с детьми. В частности, с 16 августа начнутся единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 6 до 18 лет. Единовременную выплату смогут получить родители более 20 миллионов детей.