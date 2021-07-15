НИЖНЕКАМСК (Татарстан), 15 июл — ПРАЙМ. Росприроднадзор планирует в сентябре опубликовать и постоянно обновлять экологический антирейтинг компаний, чтобы стимулировать их к заботе о природе, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Эксперт предложил новый подход к борьбе за мировую экологию

"Да, мы готовы (опубликовать антирейтинг – ред). В сентябре месяце, в конце сентября мы опубликуем антирейтинг и будем его обновлять постоянно", — сказала Радионова журналистам.

По её мнению, антирейтинг должен стимулировать предприятия, чтобы они туда не попадали.