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Росприроднадзор опубликует экологический антирейтинг компаний
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Росприроднадзор планирует в сентябре опубликовать и постоянно обновлять экологический антирейтинг компаний, чтобы стимулировать их к заботе о природе, сообщила глава... ПРАЙМ, 15.07.2021
росприроднадзор, экология, рейтинг, новости, экономика, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
НИЖНЕКАМСК (Татарстан), 15 июл — ПРАЙМ. Росприроднадзор планирует в сентябре опубликовать и постоянно обновлять экологический антирейтинг компаний, чтобы стимулировать их к заботе о природе, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
"Да, мы готовы (опубликовать антирейтинг – ред). В сентябре месяце, в конце сентября мы опубликуем антирейтинг и будем его обновлять постоянно", — сказала Радионова журналистам.
По её мнению, антирейтинг должен стимулировать предприятия, чтобы они туда не попадали.