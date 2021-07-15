МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Прокурор в четверг попросил Мещанский суд Москвы приговорить основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви и его соратника француза Филиппа Дельпаля к шести и пяти годам условного срока, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Их и других фигурантов этого громкого дела следствие считает участниками растраты 2,5 миллиардов рублей банка "Восточный". Сами подсудимые виновными себя не считают.

"Прошу назначить наказание Калви в виде шести лет лишения свободы. Прошу наказание считать условным… Дельпалю прошу назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы условно", — заявил прокурор.

Остальным фигурантам дела прокурор запросил сроки от четырех до пяти с половиной лет. Десять IT-компаний выступят против "Яндекса" в суде

При этом изначально обвинитель заявлял о необходимости реальных сроков для подсудимых, однако в конце речи сослался на смягчающие обстоятельства (погашение ущерба, положительные характеристики и другие) и отметил, что просит об условном наказании.

"Полагаю, что исправление осужденных возможно без их изоляции от общества", — заявил прокурор.

К тому времени, однако, судебные журналисты уже успели передать сообщения о реальных сроках и затем вынуждены были их править.

Следствие полагает, что Калви, Дельпаль, Ваган Абгарян и Иван Зюзин, входившие в состав совета директоров банка "Восточный", убедили акционеров проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Суд объяснил, в каком случае россиян не могут лишить пенсии

Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда – то есть больше, чем даже было заявлено.

Всем фигурантам вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и грозит до десяти лет лишения свободы.

Процесс привлекает большое внимание за рубежом. Как заявлял РИА Новости в начале июня посол Евросоюза в России Маркус Эдерер, дело Baring Vostok "продолжает оказывать негативное влияние на деловой климат и доверие инвесторов" к российскому государству.

Он отмечал, что коммерческие споры не должны рассматриваться в уголовных судах, и выражал надежду, что российская судебная система "найдет положительное решение и это дело останется в прошлом".

Сам Калви также говорил, что его уголовное преследование сильно повлияло на инвестиционный климат в России: "Потому что все, кто меня знает, знают, что я был среди иностранцев, наверное, самый позитивный, самый большой оптимист в России". И, по его словам, бизнес-сообщество "чувствовало, что, если это может произойти с Майклом Калви, это может коснуться любого человека".