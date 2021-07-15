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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210715/834209673.html
Число заявок на пособие по безработице в США ожидаемо снизилось
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Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 июля, снизилось на 26 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 360... ПРАЙМ, 15.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 июля, снизилось на 26 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 360 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Daily FХ. Показатель за неделею, завершившуюся 3 июля, был пересмотрен до 386 тысячи с 373 тысяч.