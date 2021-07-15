МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 июля, снизилось на 26 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 360 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Daily FХ. Показатель за неделею, завершившуюся 3 июля, был пересмотрен до 386 тысячи с 373 тысяч.