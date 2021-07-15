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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210715/834211383.html
Минюст включил в реестр иноагентов еще восемь человек
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Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента, восемь человек, следует из информации на сайте ведомства. Реестр был обновлен в четверг. В него... ПРАЙМ, 15.07.2021
минюст рф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента, восемь человек, следует из информации на сайте ведомства.
Реестр был обновлен в четверг. В него были включены Роман Баданин*, Максим Гликин*, Петр Маняхин*, Юлия Ярош*, Ольга Чуракова*, Мария Железнова*, Юлия Лукьянова*, Елизавета Маетная*.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента