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2021-07-15T17:46:13+03:00

2021-07-15T17:23:00+03:00

2021

https://1prime.ru/state_regulation/20210715/834211383.html

Минюст включил в реестр иноагентов еще восемь человек

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента, восемь человек, следует из информации на сайте ведомства. Реестр был обновлен в четверг. В него... ПРАЙМ, 15.07.2021

минюст рф, новости, экономика

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60