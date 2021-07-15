МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента, восемь человек, следует из информации на сайте ведомства.

Реестр был обновлен в четверг. В него были включены Роман Баданин*, Максим Гликин*, Петр Маняхин*, Юлия Ярош*, Ольга Чуракова*, Мария Железнова*, Юлия Лукьянова*, Елизавета Маетная*.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента