ВАШИНГТОН, 15 июл — ПРАЙМ. Россия и США намерены сотрудничать в вопросах климата, по мониторингу выбросов, Арктике, энергоэффективности и реализации совместных проектов, говорится в совместном заявлении стран по итогам визита в Москву спецпосланника президента США по вопросам климата Джона Керри. Климатолог объяснил, как глобальное потепление изменило дожди в России

Как говорится в тексте совместного заявления Керри и спецпредставителя президента РФ по климату Руслана Эдельгериева, которое распространил госдеп, в ходе переговоров стороны договорились работать совместно и с другими заинтересованными сторонами, чтобы продвигать договоренности, достигнутые на климатической конференции в Глазго и на саммите G20. "В дополнение они будут сотрудничать по климатическим проблемам, связанным с Арктикой", — говорится в документе.

В заявлении отмечается, что РФ и США намерены "сотрудничать на двусторонней основе по ряду проблем, связанных с климатом". Темы будут включать, как говорится в заявлении: спутниковый мониторинг выбросов и ограничение выбросов парниковых газов; леса и сельское хозяйство; климат и Арктику, включая черный уголь; сокращение выбросов иных газов, в том числе метана; увеличение вкладов и долгосрочных стратегий в соответствии с парижским соглашением по климату; энергоэффективность; климатическое финансирование и реализация совместных климатических проектов.