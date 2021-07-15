МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Правительство России должно до 1 октября 2021 года представить "дорожную карту" по снижению выбросов парниковых газов к 2050 году до уровня ниже, чем в Евросоюзе, сообщили в аппарате специального представителя президента РФ по вопросам климата Руслана Эдельгериева.

"До 1 октября правительство России должно представить "дорожную карту" по достижению поставленной президентом цели по уменьшению объема накопленных с 2021 по 2050 год чистых выбросов парниковых газов в России до более низких значений по сравнению с Европейским союзом", — говорится в сообщении по итогам переговоров Эдельгериева со спецпредставителем президента США по климату Джона Керри.