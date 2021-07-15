2021-07-15T17:54:58+03:00
2021-07-15T17:54:58+03:00
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В России разработают план по снижению выбросов парниковых газов
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Правительство России должно до 1 октября 2021 года представить "дорожную карту" по снижению выбросов парниковых газов к 2050 году до уровня ниже, чем в Евросоюзе, сообщили в... ПРАЙМ, 15.07.2021
парниковые выбросы, правительство рф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Правительство России должно до 1 октября 2021 года представить "дорожную карту" по снижению выбросов парниковых газов к 2050 году до уровня ниже, чем в Евросоюзе, сообщили в аппарате специального представителя президента РФ по вопросам климата Руслана Эдельгериева.
"До 1 октября правительство России должно представить "дорожную карту" по достижению поставленной президентом цели по уменьшению объема накопленных с 2021 по 2050 год чистых выбросов парниковых газов в России до более низких значений по сравнению с Европейским союзом", — говорится в сообщении по итогам переговоров Эдельгериева со спецпредставителем президента США по климату Джона Керри.