ВАШИНГТОН, 15 июл — ПРАЙМ. Главными угрозами для экономики являются киберриски и пандемия, заявил глава Федеральной резервной службы (ФРС) США Джером Пауэлл. Доллар колеблется к евро и иене в ожидании выступления главы ФРС

"Сильнее всего меня волнуют киберриски. Это постоянное беспокойство", — сказал Пауэлл на слушаниях в комитете сената США.

Так он ответил на вопрос законодателей о наибольших рисках для экономики. Пауэлл заявил, что США должны успевать реагировать на этот вызов, в том числе в контексте деятельности вымогателей.

Другой опасностью глава ФРС назвал пандемию коронавируса. Угрозой являются появление новых разновидностей, сказал он. "Если мы не преуспеем в вакцинации по всему миру, появятся новые разновидности", — сказал Пауэлл.