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Глава ФРС назвал главные угрозы для американской экономики
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Главными угрозами для экономики являются киберриски и пандемия, заявил глава Федеральной резервной службы (ФРС) США Джером Пауэлл. "Сильнее всего меня волнуют киберриски. Это... ПРАЙМ, 15.07.2021
кибербезопасность, коронавирус, фрс, сша, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 15 июл — ПРАЙМ. Главными угрозами для экономики являются киберриски и пандемия, заявил глава Федеральной резервной службы (ФРС) США Джером Пауэлл.
"Сильнее всего меня волнуют киберриски. Это постоянное беспокойство", — сказал Пауэлл на слушаниях в комитете сената США.
Так он ответил на вопрос законодателей о наибольших рисках для экономики. Пауэлл заявил, что США должны успевать реагировать на этот вызов, в том числе в контексте деятельности вымогателей.
Другой опасностью глава ФРС назвал пандемию коронавируса. Угрозой являются появление новых разновидностей, сказал он. "Если мы не преуспеем в вакцинации по всему миру, появятся новые разновидности", — сказал Пауэлл.