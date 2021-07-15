МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Давления на Россию по проекту "Северный поток 2" в результате встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена ждать не стоит, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов. Берлин заявил о прогрессе в переговорах с США по "Северному потоку-2 "

Меркель в четверг проведет в Вашингтоне встречу с Байденом. Помимо двусторонних отношений, как заявляла ранее Меркель, одной из тем переговоров станет газопровод "Северный поток 2" и вопрос обеспечения Украине гарантий транзита российского газа.

"Что касается "Северного потока", там обсуждаются какие-то условия, которые совместно постараются поставить России, но самом деле после того, как Меркель не отступила от идеи "Северного потока", а Байден в результате решил все-таки не настаивать, вопрос в значительной степени закрылся. Дальше можно обсуждать условия, но все это связано с какими-то договоренностями с Россией. Думаю, что это будут именно договоренности, а не шантаж или давление. Давить после того, как сам проект, в общем, одобрен, уже сложно", — заявил Лукьянов.

По его мнению, при этом вполне возможны попытки "выторговать" для Украины дополнительные условия, что может иметь результат. Эксперт напомнил, что Россия не собиралась полностью отказываться от транзита через Украину, предмет дискуссии представляют объемы.

"Я думаю, что это уже визит более церемониальный. Меркель уходит, это целая эпоха политики Германии. Она подводит черту. Поскольку трансатлантические отношения всегда были одним из самых главных приоритетов для нее, вполне логично завершать политическую карьеру визитом в Вашингтон", — отметил эксперт.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.