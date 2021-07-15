МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что недавние показатели инфляции вызывают тревогу, находясь выше уровней, соответствующих целям центрального банка, хотя он все еще ожидает ослабления недавнего ценового давления. Глава ФРС назвал главные угрозы для американской экономики

“Это шок, происходящий в системе, который ассоциируется с открытием экономики, и он подтолкнул инфляцию намного выше 2%. Конечно нас не устраивает это”, — сказал Пауэлл в время выступления.

Глава ФРС вернулся в конгресс на второй день, чтобы выступить на тему экономики и денежно-кредитной политики, но на этот раз перед банковским комитетом сената.

По словам Пауэлла, вызванные пандемией проблемы в логистике и другие ограничения в плане предложения для малой группы товаров и услуг привели к быстрому росту цен. Он сказал, что было бы ошибкой реагировать активно на рост инфляции, вызванный разовым ростом цен на определенные услуги, такие как авиаперелеты и проживание в отелях, и на товары, такие как новые и подержанные автомобили, цены на которые выросли ввиду открытия экономики.

Потребительские цены в США продолжили расти ускоренными темпами, которые стали самыми быстрыми за 13 лет, в то время как восстановление экономики после пандемии набирает обороты. Министерство труда во вторник сообщило, что индекс потребительских цен в июне вырос на 5,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители цены выросли на 4,5% по сравнению с годом ранее, что стало самым быстрым ростом за 30 лет.

“Вопрос состоит в том, как реагировать на этот рост инфляции, который сильнее, чем мы или кто-либо еще ожидал, — заявил Пауэлл. — Ввиду того, что рост цен носит временный характер, ФРС не следует реагировать на это ужесточением политики. Но из-за того, что рост становится все более длительным, мы должны произвести переоценку рисков”.

Пауэлл сказал, что центральный банк ранее не сталкивался с такой ситуацией. “За последнее время нет примеров ситуаций, когда бы мы открывали экономику стоимостью 20 трлн долларов с огромной налогово-бюджетной и денежно-кредитной поддержкой, — заметил он. – Мы осторожны… Мы пытаемся понять базовый сценарий, а также риски”. Глава ФРС дал оценку роли криптовалют

Пауэлл дал понять, что не спешит начинать сворачивание покупок казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг на общую сумму 120 млрд долларов. Несколько президентов федеральных резервных банков просигнализировали о том, что хотели бы увидеть начало сокращения покупок. Другие же руководители сказали, что центробанк не должен спешить с этим.

“Мы будет продолжать обсуждать это на регулярной основе”, — добавил Пауэлл. Его комментарии не указывают на готовность ФРС принять окончательное решение по покупкам на следующем заседании 27-28 июля.

ФРС удерживает процентные ставки около нуля с тех пор, как в марте 2020 года пандемия обрушилась на экономику США. Центробанк ожидает сохранения ставок без изменений до тех пор, пока не будет уверен, что инфляция будет немного превышать целевой уровень 2% в течение некоторого времени, а рынок труда восстановился или вернулся к так называемой максимальной занятости.

Пауэлл сказал, что сейчас инфляция намного выше целевого уровня ФРС.

“Она не “немного выше 2%.. И мы понимаем это”, — отметил он.

ФРС также намерена продолжить покупки облигаций, пока не будет достигнут “дальнейший значительный прогресс” в плане инфляции и занятости.

Пауэлл заявил в среду, что экономика “еще далека” от достижения целей ФРС, но руководители ожидают продолжения прогресса.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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