2021-07-16T16:16:00+03:00
2021-07-16T17:35:25+03:00
2021-07-16T16:16:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210716/834221757.html
Путин заявил о преодолении последствий пандемии в России
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент России Владимир Путин заявил, что в целом последствия пандемии коронавируса в РФ преодолены, экономика восстановилась. "Можно сказать, что в целом последствия от... ПРАЙМ, 16.07.2021
коронавирус, саммит атэс, владимир путин, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83422/17/834221730.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83422/17/834221730.jpg
https://1prime.ru/images/83422/17/834221729.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83422/17/834221729.jpg
https://1prime.ru/images/83422/17/834221717.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83422/17/834221717.jpg
https://1prime.ru/society/20210716/834222064.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что в целом последствия пандемии коронавируса в РФ преодолены, экономика восстановилась.
"Можно сказать, что в целом последствия от пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась", — сказал Путин на неформальной встрече лидеров экономик форума АТЭС в режиме видеоконференции.
"Мы готовы делиться своими антикризисными наработками, в том числе в рамках министерского диалога по вопросам макроэкономической и структурной политики", — добавил он.
Он напомнил, что в России был реализован целый комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям.
"Все это позволяет нам уже в текущем году уверенно выходить на положительную динамику роста", — сказал Путин.