МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что в целом последствия пандемии коронавируса в РФ преодолены, экономика восстановилась. Путин заявил о безопасности и надежности российских вакцин от COVID

"Можно сказать, что в целом последствия от пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась", — сказал Путин на неформальной встрече лидеров экономик форума АТЭС в режиме видеоконференции.

"Мы готовы делиться своими антикризисными наработками, в том числе в рамках министерского диалога по вопросам макроэкономической и структурной политики", — добавил он.

Он напомнил, что в России был реализован целый комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям.

"Все это позволяет нам уже в текущем году уверенно выходить на положительную динамику роста", — сказал Путин.