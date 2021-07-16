МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июле, по предварительной оценке, сократился до 80,8 пункта с уровня июня в 85,5 пункта, сообщается на сайте университета. Розничные продажи в США в июне неожиданно выросли на 0,6%

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали, что показатель поднимется до 86,5 пункта.

Индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, опустился до 84,5 пункта с 88,6 пункта в июне, а индекс экономических ожиданий — до 78,4 пункта с 83,5 пункта месяцем ранее.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.