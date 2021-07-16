МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Госдуме до 1 ноября внести поправки, освобождающие семьи с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилья для покупки нового, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

Президент РФ В. Путин

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"Правительству РФ совместно с Государственной думой Федерального собрания РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет, в случае направления в течение календарного года полученных от его продажи средств на покупку иного жилого помещения в целях улучшения жилищных условий", — говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения — 1 ноября 2021 года.

 