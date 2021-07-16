МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Цены производителей промтоваров в России в июне ускорили рост до 2,9% с 2,3% в мае, в годовом выражении повышение составило 31,1%, сообщает Росстат. Путин дал ряд поручений по модернизации инфраструктуры

"В июне 2021 года по сравнению с маем 2021 года индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 102,9%, по сравнению с декабрем 2020 года – 119,9%", — сказано в релизе.

В сфере добычи полезных ископаемых цены в июне в месячном выражении выросли на 3,8%, в обрабатывающих производствах – на 3,3%. В обеспечении электроэнергией, газом и паром цены снизились на 1,6%; в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов — на 0,1%.

В июне по сравнению с маем в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок цены выросли на сурьмяные концентраты — на 35,8%, железорудные (окисленные) окатыши — на 25,2%, железорудный концентрат — на 23,1%, железорудный доменный агломерат — на 20,1%, вермикулит – на 14,9%, природный графит — на 13,2%, железную товарную необогащенную руду — на 11,1%. При этом цены на руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки, стали ниже — на 40,8%, на никелевые концентраты — на 30,1%.

В обрабатывающих производствах существенное увеличение цен отмечено в металлургии: на незамкнутые профили холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей — на 21,8%, нержавеющую сталь в слитках или прочих первичных формах и полуфабрикаты из нержавеющей стали — на 20,7%, узкий холоднокатаный штрипс — на 20,6%, листовой прокат из нелегированных сталей шириной не менее 600 мм, плакированный, с гальваническим или иным покрытием – на 19%, горячекатаные сортовой прокат и катанку со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей — на 18,7%. Снизились цены на услуги по производству алюминия — на 13,1% и на необработанный алюминий — на 11,3%.

В производстве химических веществ и химических продуктов выросли цены на фенолы — на 30,9%. Дубильные синтетические органические вещества, дубильные неорганические вещества, дубильные составы и ферментные препараты для предварительного дубления подорожали на 26,3%; бензолы — на 21,3%; хлорированные производные ациклических углеводородов — на 16,5%; искусственные волокна — на 14,1%; промышленные монокарбоновые жирные кислоты, кислотные масла после рафинирования – на 14%.