МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз — стабильный, говорится в сообщении агентства. Путин заявил о преодолении последствий пандемии в России

"Мы подтверждаем наш рейтинг "BBB-/A-3" в иностранной валюте и "BBB/A-2" в национальной валюте… для России. Прогноз стабильный", — говорится в сообщении на сайте S&P.

Согласно сообщению агентства, стабильный прогноз отражает ожидания того, что фискальный и внешний платежный балансы России смогут компенсировать риски для фискальной или финансовой стабильности, связанные с последствиями пандемии COVID-19 и возможных дополнительных международных санкций.

Агентство отмечает, что неопределенность относительно развития пандемии коронавируса и новых международных санкций остается высокой. При этом восстановление внутреннего спроса после пандемии в первой половине 2021 года было более быстрое, чем ожидалось. В соответствии с этим S&P пересмотрело свой прогноз роста ВВП России до 3,7% с ранее прогнозируемых 3,3%. По мнению агентства, восстановление должно быть поддержано среди прочего ростом реальной заработной платы, а также восстановлением добычи нефти на фоне ослабления ограничений добычи ОПЕК+.

"Наш базовый сценарий по-прежнему заключается в том, что российская экономика и финансовая система могут выдержать шоки, связанные с некоторым умеренным ужесточением санкций, например в отношении отдельных корпораций и несистемных финансовых организаций", — отмечает агентство. S&P также уточнило, что ожидает разумной степени преемственности макроэкономической политики в ближайшие несколько лет, даже если правящая партия потеряет конституционное большинство на сентябрьских парламентских выборах.

По мнению агентства, конституционная реформа, проведенная в июле 2020 года, еще сильнее ослабила и без того слабую систему сдержек и противовесов в России. При этом возможность президента РФ Владимира Путина баллотироваться по истечении текущего срока в 2024 году "несколько улучшает видимость осуществления политических преобразований до 2024 года, но не снижает неопределенности относительно преемственности, когда президент покинет свой пост", пишет агентство.

КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА ФИНАНСОВ

Решение международного рейтингового агентства S&P о сохранении рейтинга России подтверждает правильность проводимой правительством экономической политики, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Решение агентства S&P Global Ratings о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом рассматривается нами как еще одно подтверждение правильности проводимой правительством экономической политики", — прокомментировал Силуанов журналистам.

"Показательно, что агентство повысило свой прогноз в отношении роста российской экономики в текущем году до 3,7% годовых. По мнению аналитиков агентства, текущее состояние платежного баланса Российской Федерации, сбалансированное бюджетное планирование и действующий режим плавающего валютного курса обеспечивают достаточную устойчивость отечественной экономики перед лицом потенциальных внешних шоков", — добавил министр.