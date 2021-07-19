МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. В КНР сейчас наблюдается волна дефолтов по корпоративному долгу. Еще до пандемии МВФ и Всемирный банк предупреждали, что "китайский долговой сценарий" способен повергнуть мировую экономику в депрессию. "Черным лебедем" оказался вирус. Но теперь в Азии зреет новая угроза. Подробнее об этом сообщает колумнист РИА Новости Наталья Дембинская.

ДЕФОЛТЫ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Отмечается, что за первое полугодие 25 китайских компаний объявили дефолт по облигациям — почти на десять миллиардов долларов. Это самый высокий показатель за всю историю рынка объемом 121% ВВП КНР. При этом более половины дефолтов — на 5,6 миллиарда долларов — это государственные организации. Таковы оценки международного рейтингового агентства Fitch.

Согласно подсчетам Shanghai DZH, чьи аналитики учитывают широкий долговой рынок, в том числе бумаги без рейтингов международных агентств, дефолтов еще больше — 18 миллиардов долларов.

По сути, в облигациях госкомпаний разворачивается кризис неплатежей. В 2019-м на этот сектор пришлось всего 10% дефолтов, в 2020-м — уже 40, а за первые два квартала этого года — больше половины.

В Japan Research Institute пояснили, что десятилетиями китайские госкомпании получали гарантии по обязательствам от центрального правительства и муниципальных властей. "Крупняки" обрастали долгами в полной уверенности, что лопнуть им не позволят. Но жизнь показала, что это далеко не так, отмечают в Daiwa Institute of Research.

В результате, предупреждает Fitch, проблемы возможны и у самих региональных правительств Китая, которые финансировали госпредприятия. А китайская экономика и так обременена долгом почти на 300% ВВП. Эксперт предупредил о вреде бумажных чеков для здоровья

ОПАСНОЕ БРЕМЯ

Как сообщает Дембинская со ссылкой на прогноз Брукингского института, китайцы смогут обогнать американцев по размеру экономики в 2028-м. Быстрый выход из локдаунов помог Пекину стать крупнейшим в мире получателем прямых иностранных инвестиций. Впервые в истории КНР (включая Гонконг) оставил позади США и по числу компаний (124 против 121) в списке Fortune 500. Вдобавок Штаты лишились статуса крупнейшего торгового партнера ЕС.

Экономисты уверены, что с учетом всего этого Китай станет крупнейшей экономикой мира на два года раньше, чем предполагалось.

Однако обратной стороной таких достижений стал огромный корпоративный долг.

Об этой опасности предупреждал еще в 2019 году Международный валютный фонд. Аналитики указывали: как только Пекин выйдет в лидеры, глобальный долг взорвется, что приведет к обвалу, сравнимому с кризисом 2008-го.

КИТАЙСКИЙ СЦЕНАРИЙ

Когда тринадцать лет назад разразился финансовый кризис, Пекин отреагировал расширением кредитования. Нынешний корпоративный долг КНР — почти 150% ВВП. Тогда в рамках реализации стратегической программы "Сделано в Китае — 2025" Пекин массово приобретал западные компании, получая доступ к новейшим технологиям. Для этого активно занимали деньги. Набирать кредиты позволил теневой банкинг, разросшийся до угрожающих масштабов и охотно финансировавший брокерские конторы и ростовщиков.

В результате с 2012-го китайский кредитный рынок пережил трансформацию: доминировать стали теневые банки, особенно так называемые услуги управления активами и доверительные займы. Эти механизмы кредитования предлагают вкладчикам высокую доходность, но с куда большими рисками.

Еще пару лет назад теневой сектор оценивали в семь триллионов долларов. Сейчас — 13 триллионов. Как предупреждали и МФВ, и Всемирный банк, не за горами новый азиатский кризис. Китай обвинили в краже технологий для мирового господства

КРЕДИТНЫЙ КРИЗИС

Как отмечает колумнист РИА Новости, в ближайшие два года китайским компаниям предстоит погасить или рефинансировать долги на 2,14 триллиона долларов. Это на 60% больше, чем в предыдущий такой же период.

"Инвесторы традиционно считали облигации, выпущенные государственными компаниями, менее рискованными из-за их предполагаемой государственной поддержки. Но просрочки по выплате спровоцировали распродажу бумаг. Назревает кредитный кризис", — пишет Bloomberg.

Остается надеяться только на власти. Местные компании, в первую очередь государственные, отучают занимать, что ударит по теневой банковской системе. Народный банк Китая рекомендовал ограничить инвестиции в финансовые продукты с рейтингом ниже "AA" по национальной шкале, к которым относятся долговые обязательства слабых провинций.

Таким образом, под раздачу попадают и крупные игроки. Так, один из самых успешных китайских эмитентов не продал ни одной долларовой облигации за 17 месяцев — самое продолжительное бездействие с 2013-го. Конгломерат, в основном принадлежащий правительству, столкнулся с отсутствием господдержки. Похоже, теперь формула "слишком большой, чтобы обанкротиться", в Китае не действует, указывают в UBS и Goldman Sachs.

Сами власти объясняют: кампания по сокращению заемных средств нацелена на воспитание корпоративной дисциплины и трансформацию национального кредитного рынка объемом 17 триллионов долларов.