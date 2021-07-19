МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что проект "санитарного щита" в РФ разработан, результатом станет предупреждение развития пандемий. Мишустин анонсировал новые социально-экономические инициативы

"Еще один урок пандемии — необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности страны. Без этого невозможно сохранение населения и устойчивое социально-экономическое развитие. Как уже отметил Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр РФ — ред.), во исполнение вашего поручения мы разработали проект "санитарный щит". Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекцией в страну и развития пандемии", — рассказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам в режиме видеоконференции.

По ее словам, на эти цели до 2024 года предполагается дополнительно направить 30 миллиардов рублей

"Санитарный щит" позволит за четыре дня разработать тест-системы, вакцины – за четыре месяца.

"Возможность, хочу еще раз это подчеркнуть, за четыре дня разрабатывать тест-системы на новые инфекции, и за четыре месяца — вакцины против них", — рассказала вице-премьер РФ комментируя пилотный проект "санитарный щит". Турция может закрыть въезд для туристов

Голикова добвила, что в РФ планируется создать новую систему медицинской реабилитации с 2022 года.

"Нами предложен новый проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", который нацелен на модернизацию и по сути создание в России новой системы медицинской реабилитации под потребности пациента. С 22-го года начнется планомерное развитие инфраструктуры", — сказала Голикова.

Голикова добавила, что к 2024 году будут дооснащены современным оборудованием около 75% всех отделений и центров реабилитации, охват граждан медицинской реабилитацией увеличится более чем в два раза.

Вице-премьер высказалась о проблеме бедности и предложила инициативу для ее сокращения.

Система социального казначейства позволит снизить бедность до 10,9% в 2023 году, к 2030 году — в два раза, заявила Голикова.

"Важная часть работы социального казначейства — это повышение адресности в оказании помощи нуждающимся гражданам. Благодаря большому массиву данных о каждом человеке система позволит выявлять тех, кому нужна помощь, и предлагать ее, не дожидаясь, когда человек за ней обратится. Такой подход поможет снизить уровень бедности в 2023 году до 10,9%, в 2024 — до 10,4%, а к 2030 году — в два раза, как это предусмотрено национальными целями развития, то есть до 6,5%", — сказала Голикова.