БРЮССЕЛЬ, 19 июл — ПРАЙМ, Мария Князева. Еврокомиссия от имени Евросоюза начала разбирательство во Всемирной торговой организации с Россией по поводу определенных ограничений на поставки госкомпаниям РФ товаров и услуг европейских компаний, говорится в релизе ЕК. Евросоюз и США будут работать над реформой ВТО

"ЕС запрашивает консультации с Россией в ВТО по поводу некоторых российских мер, которые ограничивают или запрещают компаниям ЕС продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях", — говорится в нем.

Запрос на консультации — это первый шаг в процессе разрешения спора в ВТО. На них обычно отводится 60 дней. Если консультации не дают результата, заявитель может попросить организацию сформировать панель арбитров, которые будут рассматривать спор.

Россия с 2015 года постепенно расширила свою политику импортозамещения за счет использования различных ограничений и стимулов, пишет Еврокомиссия. Они направлены на замену использования иностранных товаров и услуг в закупочных контрактах некоторых связанных с государством организаций, а также юридических лиц в инвестиционных проектах, финансируемых государством.

"Экономический эффект для компаний ЕС очень значителен. В 2019 году объем опубликованных тендеров государственных предприятий составил 23,5 триллиона рублей, что составляет около 290 миллиардов евро, что эквивалентно 21% ВВП России",- отмечает ЕК.

ЕС оспаривает три меры России, которые кажутся несовместимыми с правилами ВТО, требующими от членов организации, среди прочего, недискриминационного отношения к иностранным и отечественным производителям товаров и услуг.

Это включает дискриминационную оценку заявок на закупки, считает ЕК. На этапе оценки своих закупок некоторые связанные с государством организации вычитают 15% и до 30% для определенных продуктов из предложенной цены на отечественные товары или услуги российских компаний. Еврокомиссия сожалеет о решении начать эксплуатацию Белорусской АЭС

Если затем будет выбрано предложение с отечественными товарами или услугами российской компании, все равно будет выплачена полная цена. Это означает, что на этапе оценки импортные продукты или услуги иностранных компаний рассматриваются менее благоприятно, поскольку они не получают скидку в 15% к цене.

Ещё один момент, на который указывает ЕК, это требования к российским компаниям, которые хотят закупать определенную машиностроительную продукцию за рубежом, получать специальное разрешение. Такое разрешение не нужно для закупки отечественной машиностроительной продукции.

Также отмечаются требования к национальным квотам при закупках: около 250 товаров, включая автомобили, оборудование, медицинские приборы и текстильные изделия, из которых до 90% должны быть отечественными товарами, пишет ЕК.

Помимо этого, сообщается, что ВТО получила от ЕС запрос о консультациях с Россией по поводу определенных ограничений на поставки госкомпаниям РФ товаров и услуг европейских компаний, сообщил РИА Новости представитель ВТО.

"Я могу подтвердить, что запрос о консультациях был получен", — сказал собеседник агентства. Глава Минэкономразвития допустил аномально высокий рост ВВП России в мае

Он добавил, что запрос будет распространен среди всех стран-участниц ВТО после того, как будет переведен на три официальных языка организации: английский, испанский и французский.

В свою очередь, Минэкономразвития готово убедить ЕС, что правила госзакупок в России не нарушают норм Всемирной торговой организации (ВТО), сообщила директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова.

"Мы готовы провести консультации с представителями ЕС по данному вопросу. Надеемся, что по итогам сможем прояснить те аспекты российского регулирования закупок, которые вызывают сомнение у ЕС, и показать их соответствие правилам Всемирной торговой организации", — сказала Майорова, чьи слова приводит пресс-служба министерства.