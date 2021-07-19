МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Программа льготных автокредитов в РФ в случае сохранения повышенного спроса возобновится не скоро, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью "Российской газете". Мантуров высказался о дефиците автомобилей в России

"Сложно прогнозировать, это зависит от конъюнктуры рынка. Если будет такая тенденция, как сегодня, то не скоро. Но если рынок начнет демонстрировать стагнацию, мы тут же включим механизм поддержки", — заявил он, отвечая на вопрос о том, когда может быть принято решение о возобновлении программы.

Мантуров отметил, что искусственно стимулировать продажи, когда они и так находятся на существенном подъеме, "довольно странно". Рациональнее использовать этот инструмент на снижающемся или стагнирующем рынке.

Министр напомнил, что сейчас на рынке повышенный спрос на автомобили, продажи превышают показатели "доковидного" 2019 года. По его мнению, российские производители рассчитывают на то, чтобы эта ситуация продлилась подольше.