МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Америка стала лидером по числу женщин, потерявших работу в результате пандемии коронавируса, сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Минздрав США предупреждает о "пандемии непривитых"

По его словам, в новом аналитическом обзоре, опубликованном Международной организацией труда (МОТ), говорится, что в период массового преодоления последствий пандемии на работе восстановится меньше женщин, чем мужчин. "В обзоре говорится, что в 2021 году число работающих женщин будет на 13 миллионов меньше, чем в 2019 году. В то время как число занятых мужчин восстановится до уровня 2019 года", — сказал Хак.

Как отметил заместитель официального представителя, в 2021 году только 43,2% женщин трудоспособного возраста будут работать. Тогда как доля трудоустроенных мужчин от числа трудоспособных представителей мужского пола будет составлять 68,6%.

Как пояснил Хак, женщины больше теряли работу из-за того, что они трудились в наиболее пострадавших секторах услуг — в частности, в сфере жилья и общепита, а также в производственной сфере.

"В Америке в результате пандемии произошло наибольшее сокращение числа работающих женщин — 9,4%. Второе по величине снижение числа занятых женщин наблюдалось в арабских государствах, где с 2019 по 2020 год занятость женщин сократилась на 4,1%, а мужчин — на 1,8%", — сказал Хак.

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