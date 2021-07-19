ВАШИНГТОН, 19 июл — ПРАЙМ. Советник госдепартамента США Дерек Шолле 20-21 июля посетит Киев, где обсудит с властями Украины озабоченность американской администрации по поводу проекта газопровода "Северный поток 2" и вопросы энергобезопасности, сообщило в понедельник американское дипведомство. "Газпром" забронировал допмощности ГТС Украины на август

"Советник Шолле посетит Киев 20-21 июля и Варшаву — 21-23 июля, чтобы укрепить стратегический характер отношений США с Украиной и Польшей. Он продолжит наши дипломатические переговоры с Украиной и Польшей по ряду вопросов, включая нашу совместную озабоченность газопроводом "Северный поток 2", энергетическую безопасность, а также текущие реформы", — сказано в распространенном заявлении госдепа США.

Согласно этим данным, находясь в Киеве, Шолле встретится с высокопоставленными представителями украинской администрации, чтобы обсудить "поддержку со стороны США усилиям Украины по противодействию российской агрессии и продвижению экономических и антикоррупционных реформ".

"Он также встретится с представителями бизнес-сообщества, чтобы обсудить восстановление экономики Украины и возможности для совместного развития", — указал госдеп.

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