2021-07-19T23:39:08+03:00
2021-07-19T23:39:08+03:00
2021-07-19T23:39:08+03:00
2021
https://1prime.ru/gas/20210719/834242440.html
Советник Госдепа США посетит Киев для обсуждения "Северного потока-2"
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Советник госдепартамента США Дерек Шолле 20-21 июля посетит Киев, где обсудит с властями Украины озабоченность американской администрации по поводу проекта газопровода "Северный... ПРАЙМ, 19.07.2021
северный поток - 2, газ, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83370/14/833701485.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83370/14/833701485.jpg
https://1prime.ru/images/83370/14/833701484.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83370/14/833701484.jpg
https://1prime.ru/images/83370/14/833701477.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83370/14/833701477.jpg
https://1prime.ru/gas/20210719/834237229.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 19 июл — ПРАЙМ. Советник госдепартамента США Дерек Шолле 20-21 июля посетит Киев, где обсудит с властями Украины озабоченность американской администрации по поводу проекта газопровода "Северный поток 2" и вопросы энергобезопасности, сообщило в понедельник американское дипведомство.
"Советник Шолле посетит Киев 20-21 июля и Варшаву — 21-23 июля, чтобы укрепить стратегический характер отношений США с Украиной и Польшей. Он продолжит наши дипломатические переговоры с Украиной и Польшей по ряду вопросов, включая нашу совместную озабоченность газопроводом "Северный поток 2", энергетическую безопасность, а также текущие реформы", — сказано в распространенном заявлении госдепа США.
Согласно этим данным, находясь в Киеве, Шолле встретится с высокопоставленными представителями украинской администрации, чтобы обсудить "поддержку со стороны США усилиям Украины по противодействию российской агрессии и продвижению экономических и антикоррупционных реформ".
"Он также встретится с представителями бизнес-сообщества, чтобы обсудить восстановление экономики Украины и возможности для совместного развития", — указал госдеп.
Читайте также:
США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2"