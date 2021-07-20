МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Экс-президент Украины Петр Порошенко пообещал, что через год Крым снова станет украинским. Об этом он написал в своем Facebook. Крым ничего не должен Украине, заявил вице-спикер крымского парламента

Бывший глава государства поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.

"В эти праздничные дни желаю крымскотатарским братьям и сестрам, всем украинским мусульманам счастья, гармонии, благополучия!" — написал он.

По мнению Порошенко, совместными усилиями на Украине смогут обязательно победить "агрессора", под которым киевские власти подразумевают Россию, и "вернуть Крым домой".

"И скоро в украинском Крыму коренные крымскотатарцы будут свободно праздновать Курбан-байрам", — подчеркнул Порошенко.

"На будущий год — в Бахчисарае! Крым это Украина!" — заключил он.

Верховная рада ранее приняла закон о "коренных народах Украины". В их список не были включены русские. В тексте закона при этом отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма. К ним отнесли крымских татар, караимов и крымчаков. С инициативой принятия такого закона выступил нынешний президент Владимир Зеленский, в Раде его поддержали 325 депутатов. Документ должен подписать глава государства.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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