МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Почти 40% россиян хотели бы иметь возможность вздремнуть на работе, в то время как четверть не смогли бы спать в рабочей обстановке, говорится в отчете исследовательского центра сервиса Зарплата.ру, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Россиянам стало сложнее найти работу

"Более трети россиян (37%) хотели бы иметь возможность вздремнуть в течение рабочего дня, а 25% респондентов уверены, что не смогли бы заснуть в офисе даже, если бы это было разрешено", — говорится в отчете. Исследование проведено Зарплатой.ру 12-17 июля во всех регионах страны (1 тысяча 783 респондента).

Там добавляется, что против сна на работе выступают 31%, а 5% затруднились с ответом. В то же время 2% признались, что и так спят на работе – в подсобке или во время обеда на парковке в автомобиле.

В большей степени идею отдыха на рабочем месте разделяют мужчины – 61% против 39% женщин. При этом большинство опрошенных считает, что им хватило бы получаса.

Сегодня в России капсулы для сна существуют в офисах консалтинговых и IT-компаний, но в целом лишь 14% российских компаний воспринимают идею о дневном сне на работе позитивно, а 72% выступают против такой инициативы.

В Японии сон на работе и в общественных местах не запрещен, а говорит о том, что сотрудник много и усердно работает. Для этого существует специальный термин – "инэмури". В Испании популярна сиеста (отдых после полудня), в Италии – рипосо (послеобеденный перерыв, который продолжается до 3 часов).

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