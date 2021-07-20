МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Третья волна эпидемии коронавируса в России и вводимые в регионах ограничения на работу бизнеса обойдутся российской экономике в 0,1-0,2% ВВП. Об этом сообщает РБК о ссылкой на мнение экономистов, опрошенных изданием.

Директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов выразил мнение о том, что за две рабочие недели начиная с 28 июня снижение реального потребления домохозяйств по стране составило 4,5-6% по сравнению со сценарием, если бы летом не было ужесточений. Мир предупредили о зарождающейся в Китае "волне дефолтов"

Снижение реального совокупного потребления в результате спада финансовых потоков (с учетом инфляции) в тех секторах, на которых отразились антиковидные ограничения, составляет примерно 2% относительно потенциала. Речь идет об общепите, сфере развлечений, небольшой части розницы, туризм.

"Мысленный эксперимент с сохранением подобной глубины спада в описанных секторах на протяжении месяца дает эффект около 0,1% для годового ВВП", — отметил эксперт.

Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин отметил, что еще одной причиной спада реального потребления домохозяйств может быть возобновление туристического потока за рубеж. Возобновившееся авиасообщение с Турцией в летний период может снизить годовой ВВП даже в большей степени, чем ограничения, которые коснулись лишь сферы услуг и общепита, предполагает он. Выездной туризм в общем случае означает, что люди потратят меньше денег внутри страны, и относится к импорту услуг, что при прочих равных снижает ВВП.

О "незначительном" влиянии третьей волны на российскую экономику сказал РБК и руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников. "В результате третьей волны все будет довольно-таки банально: пострадает сфера услуг — преимущественно рестораны, гостиницы и рекреационные заведения. В этом смысле будет легкий повтор прошлого года, но, видимо, совсем-совсем легкий. А в остальных сегментах бизнес, как мне кажется, уже давно адаптировался", — резюмировал он.