МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI) в первом полугодии 2021 года нарастил объем поставок сигарет и продукции для устройств нагревания табака (HTU) в Россию на 1% в годовом выражении — до 33,3 миллиарда единиц, говорится в отчетности компании.

Табачный рынок РФ, по оценке Philip Morris, по итогам отчетного периода вырос на 0,6% — до 104,2 миллиарда единиц. Доля компании на рынке страны в январе-июне составила 31,3%, сократившись на 1,3 процентного пункта в годовом выражении. Россиянам напомнили о росте цен на сигареты

По итогам второго квартала объем поставок табачной продукции компании в РФ снизился на 1,7% — до 17,6 миллиарда единиц. Табачный рынок в стране уменьшился на 2,7% — до 55,1 миллиарда единиц. Доля рынка компании по итогам второго квартала уменьшилась на 1,1 процентного пункта, до 31,6%.

Чистая прибыль компании по всему миру в первом полугодии выросла на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 4,59 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,93 доллара против 2,42 доллара на акцию в январе-июне годом ранее. Чистая выручка PMI за отчетный период выросла на 10% — до 15,179 миллиарда долларов.

Чистая прибыль Philip Morris International за второй квартал составила 2,172 миллиарда долларов, увеличившись на 11,6% в годовом выражении. Разводненная прибыль на акцию составила 1,39 доллара против 1,25 доллара год назад. Чистая выручка табачной компании при этом выросла на 14,2% — до 6,65 миллиарда долларов. Аналитики ждали выручку на уровне 7,66 миллиарда долларов.

"Рынок IQOS продолжает впечатляющий рост, по нашим оценкам, число пользователей превысило 20 миллионов к концу квартала. Это обеспечило квартальный рост объема продаж HTU на 8%", — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Яцека Ольчака (Jacek Olczak).

История Philip Morris началась с открытия в Лондоне в 1847 году табачного магазина, торгующего турецкими сигаретами ручной скрутки. В 1887 году компания получила название Philip Morris & Co., Ltd. Штаб-квартира находится в Лозанне. В числе брендов компании — Marlboro, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament, Muratti, Virginia Slims и другие.