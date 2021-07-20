ПЕКИН, 20 июл — ПРАЙМ. Власти Китая приняли решение отменить все ограничения на рождение третьего ребенка, включая штрафы, говорится в заявлении Госсовета КНР. Китай предостерег США от новой торговой войны

Ранее по итогам заседания Политбюро ЦК Компартии Китая в мае этого года было распространено заявление, в котором говорится, что власти страны намерены ослабить политику контроля за рождаемостью, в том числе разрешить семейным парам иметь третьего ребенка.

"Отменить все ограничительные меры… Отменить выплаты средства на социальное обеспечение, ликвидировать и аннулировать соответствующие штрафы", — говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что для реализации и внедрения политики "трех детей" в соответствии с законом, в "Закон КНР о народонаселении и плановой рождаемости" будут внесены поправки, направленные на поощрение браков и родов в подходящем возрасте.

Как ранее заявил РИА Новости научный работник Института исследований населения и экономики труда Академии социальных наук Китая Ван Чжиюн, разрешение заводить третьего ребенка в одной семье не приведет к демографическому взрыву в Китае, этим правом воспользуются только финансово обеспеченные люди, но эта мера нужна для повышения слишком низкого уровня рождаемости.

Средний возраст населения составляет 38,8 лет, но большой проблемой для КНР остается растущий процент населения старше 60 лет. Так, на территории материкового Китая проживают 264 миллиона человек старше 60 лет (18,70%), в том числе в возрасте старше 65 лет — 190 миллионов (13,50%).

К демографическим проблемам, таким как гендерный дисбаланс и старение населения, привела внедренная в Китае в конце 1970-х годов политика "Одна семья — один ребенок", в рамках которой семьям в городах было разрешено иметь только одного ребенка, а в деревнях — двух, если первый ребенок — девочка.

В 2013 году власти пошли на ослабление политики, чтобы решить возникшие проблемы. Второго ребенка разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов — единственный ребенок в своей семье. Сегодня второго ребенка в Китае могут иметь все семьи.

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