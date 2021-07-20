МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Поставки нефти из России в Китай в июне поднялись по сравнению с маем на 22,2%, до 6,65 миллиона тонн, заметный рост также наблюдался из США, тогда как поставки из Ирака и ОАЭ снизились, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные китайской таможни. Китай обвинили в краже технологий для мирового господства

Россия сохранила второе место по этому показателю. Импорт нефти из Саудовской Аравии, которая занимает первое место по поставкам, в целом не изменился, оставшись на уровне в 7,2 миллиона тонн.

Третьей страной по уровню поставок нефти стал Оман — 3,84 миллиона тонн (снижение на 7,5% к маю). Четвертое место по импорту заняла Ангола (3,68 миллиона тонн, рост на 12,5%), а пятым стал Ирак, чьи поставки за месяц упали на 20,9%, до 3,55 миллиона тонн.

Из Бразилии было поставлено в июне 2,35 миллиона тонн нефти, что на 14,2% ниже, чем в мае, поставки из ОАЭ упали на 28,8%, до 1,73 миллиона тонн. Импорт из США подскочил на 32,7%, до 1,42 миллиона тонн, из Малайзии — поднялся на 12,5%, до 1,17 миллиона тонн. Поставки из Ирана остаются на нуле шестой месяц подряд.