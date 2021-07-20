МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) предлагает обязать работодателей ежегодно индексировать зарплаты в связи с ростом цен на товары и услуги, следует из заключения по вопросу "О проекте Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года". Путин заявил о росте реальных зарплат в России

"Законодательно закрепить обязанность работодателей осуществлять ежегодную индексацию заработной платы работникам в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги", — говорится в документе, подписанном заместителем координатора профсоюзной стороны Ниной Кузьминой.

Профсоюзная сторона предлагает предусмотреть ежегодное увеличение соотношений величины прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода, а также МРОТ и медианной заработной платы.

Также предлагается внести в законодательство изменения и предусмотреть финансирование из бюджетной системы для имплементации позиции Конституционного суда об обязательной ежегодной индексации заработной платы для всех категорий трудящихся, независимо от формы собственности организации работодателя.

ПЕНСИИ

Кроме того, предлагается включить в Единый план по достижению национальных целей ежегодную индексацию пенсий работающих пенсионеров. С 1 августа вырастут пенсии одной категории пенсионеров

Согласно документу, в проекте Единого плана предполагается только ежегодная индексация пенсий неработающим пенсионерам не ниже уровня инфляции.

"В связи с этим абзац 4 подпункта 1.3.1. пункта 1.3. "Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года" раздела "Индикаторы факторов достижения национальных целей развития на федеральном уровне по показателю "Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года" и далее по тексту проекта Единого плана (стр. 52, 173, 176) изложить в следующей редакции: "Ежегодная индексация страховых пенсий пенсионеров (работающих и неработающих) не ниже уровня инфляции предыдущего года, %", — говорится в документе.

Профсоюзная сторона также выражает обеспокоенность тем, что норма пенсионного страхования снизилась с 55% до 30% утраченного заработка работника, а покупательская способность пенсий фактически снижается из-за роста цен на товары первой необходимости, а также жилищно-коммунальные услуги.

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Предлагается установить минимальный размер пособия по безработице в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения по субъекту. Эксперт рассказала, кому из пенсионеров полагаются новые выплаты

Согласно заключению, профсоюзы предлагают совершенствовать налоговое законодательство в части установления налога на доходы физических лиц для исключения из налогооблагаемой базы суммы, равной минимальному размеру оплаты труда, а также для дальнейшего совершенствования прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц — повышения ставок доходов наиболее обеспеченных граждан.

Это позволит компенсировать выпадающие расходы и увеличить возможности по социальной поддержке наименее обеспеченной части населения.

"Обеспечить достаточное финансирование мероприятия "Обеспечение социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными" в целях установления минимальной величины пособия по безработице в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации, а максимальной величины пособия — в размере среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в соответствующем субъекте Российской Федерации", — говорится в документе.