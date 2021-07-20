НОВОРОССИЙСК, 20 июл — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ сохраняет прогноз по урожаю зерна в России в 2021 году в 127,4 миллиона тонн, валовый сбор пшеницы ожидается в размере 81 миллион тонн, сообщила журналистам замглавы Минсельхоза Оксана Лут.

"В настоящее время Минсельхоз сохраняет прогноз 127,4 миллиона тонн, это наш базовый прогноз. Несмотря на определенные моменты, связанные с определенными климатическими условиями, мы считаем, что ряд регионов страны соберет больше, чем мы ожидали. Ряд регионов соберет меньше. Но, тем не менее, прогноз мы сохраняем", — сказала Лут.

"По пшенице у нас (прогноз — ред.) 81 миллион тонн, мы его подтверждаем. Пока он у нас остается без изменений. Посмотрим чуть дальше какие-то корректировки", — добавила замминистра.

Она также сообщила, что по состоянию на 19 июля в России было собрано чуть больше 30 миллионов тонн зерна в бункерном весе. "Наверное, ближе к середине уборки мы будем понимать, как будет корректироваться прогноз. Но пока у нас все стабильно", — указала замглавы Минсельхоза.

Экспорт зерна из России в 2020-2021 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года) мог в результате достичь 49 миллионов тонн, а поставки пшеницы — 37,6 миллиона тонн, сообщила Лут.

"По предварительным цифрам — у нас еще нет данных за июнь по поставкам в страны ЕАЭС — сейчас у нас экспорт 48,5 миллиона тонн. По идее, порядка 49 миллионов тонн мы должны достичь. Мы сохраняем первое место в мире по экспорту пшеницы, соответственно, это 37,6 миллиона тонн", — сказала Лут.

Минсельхоз 7 июля сообщил, что, по предварительным оценкам министерства, поставки зерновых на рынки третьих стран в сезоне 2020-2021 годов превысят 48 миллионов тонн, пшеницы — 37,5 миллиона тонн. Ведомство тогда указывало, что по данным на 1 июля 2021 года экспорт зерна (без учета стран ЕАЭС за май-июнь) за прошлый сезон составил 47,8 миллиона тонн, пшеницы — до 37,2 миллиона тонн.