МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Власти хотят запретить покупать товары и услуги у единственного поставщика за рубежом, если существует отечественный аналог. Профильные министерства и ФАС не против. Отмечается, что в 2020-м на неконкурентные закупки пришлось 75% всех контрактов. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на отзывы министерств и федеральных ведомств на соответствующий проект постановления.

На сегодняшний день в рамках госзаказа закупка у единственного поставщика может осуществляться в соответствии с указом или распоряжением президента, а также постановлением или распоряжением правительства по поручению президента. Никаких ограничений по приобретению иностранной продукции у единственного поставщика в настоящее время не существует. События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 июля

Издание отмечает, что еще в апреле вице-премьер Юрий Борисов поручил Минфину подготовить поправки в механизм неконкурентных закупок для государственных нужд, на которую приходится значительная доля госзаказа. Министерство предложило дополнить нормативные акты информацией о стране происхождения приобретаемого товара.

В сообщении отмечалось, что "предложение об определении единственного поставщика пополнится номером реестровой записи в реестре отечественной промышленной или радиоэлектронной продукции, в случае же закупки иностранной продукции — обоснованием невозможности закупки российских товаров".

Минфин также предлагает при подготовке экспертного заключения правительства при госзакупке дополнить мнением Минпромторга, который должен подтвердить отсутствие отечественных производителей и, соответственно, необходимость покупать товар за рубежом.

По данным "Коммерсанта", Минюст, Минпромторг и ФАС уже дали положительные отзывы на проект поправок в законодательство. Государственно-правовое управление (ГПУ) тоже в целом согласно с ними, но считает, что требование указывать страну-производителя товара — избыточно.