МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия остается основным партнером для Минска. США рассматривают новые меры давления на Белоруссию

"В этом году мы несколько раз встречались с (президентом России Владимиром – ред.) Путиным не только в Москве. Нас связывают долгие и крепкие узы дружбы. Наши страны объединяет единая система обороны. Есть разногласия по некоторым проблемам, однако есть "красная линия", которую мы никогда не переступим", — заявил президент в интервью телеканалу Sky News Arabia, комментируя российско-белорусские отношения.

Он отметил, что на недавней встрече с Путиным, которая продлилась более пяти часов, они обсудили вопросы безопасности, экономики и пандемию COVID-19.

"Россия остается нашим основным партнером", — сказал президент, назвав переговоры с российским лидером "встречей двух президентов братских стран и соседей".