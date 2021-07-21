МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Управление Конгресса США по бюджету сегодня планирует представить свои оценки по поводу того, закончились ли у федерального правительства деньги на оплату счетов. Это подготовит почву для битвы по поводу так называемого "долгового потолка", сообщает Reuters.

Имеется в виду та сумма, которую власти смогут занимать для того, чтобы рассчитываться по своим обязательствам, что можно сравнить с личным лимитом по кредитной карте. Так как правительство тратит больше уровня своих доходов, то работать оно может только с наращиванием долга. Сейчас потолок заморожен на уровне в 28,5 триллиона долларов до 31 июля. Если к этому моменту Конгресс не договорится поднять допустимый уровень заимствований, то министру финансов США Джанет Йеллен придется принять меры, чтобы избежать угрозы дефолта. США сказали Украине помолчать по поводу "Северного потока-2"

У Демократической и Республиканской партии есть разногласия по поводу путей решения ситуации. Республиканцы считают, что надо сокращать расходы, демократы же полагают, что смягчение ограничений по заимствованиям не должно зависеть от дискуссий по поводу снижения трат. Если им не удастся прийти к консенсусу в вопросе госдолга, то это может привести к шатдауну — приостановке работы федеральных структур США. С такой ситуацией страна сталкивалась трижды за последние десять лет.

Напомним, что в июне глава Минфина США Йеллен заявляла, что неповышение потолка госдолга грозит стране катастрофическими последствиями для экономики, анонсируя исключительные меры по предотвращению дефолта. Она подчеркнула также перспективу усиления финансового кризиса в непростой период восстановления экономики после пандемии. Ранее республиканцы заявляли, что не поддержат увеличение госдолга, если президент США Джо Байден и демократы не согласятся снизить расходы.