МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости оказать финансовую помощь страдающим от пожаров регионам.

Ранее президент попросил администрацию президента и кабмин подготовить поручения по борьбе с лесными пожарами в России, в частности, по внедрению новой методики оказания финансовой помощи и поддержки регионам.

"Я так понимаю, что она уже сделана, подготовлена методика, нужно просто отследить, чтобы она исполнялась и внедрялась активнее. Конечно, нужно оказать помощь регионам в дополнительном финансировании, там, где это нужно сегодня. Как руководитель Карелии говорил, средства закончились, а самолеты-то должны делать. Это нужно сделать обязательно", — сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев заявил о том, что ситуация с лесными пожарами в Карелии остается сложной: по сравнению с прошлым годом отмечается кратный рост числа очагов. Основные причины пожаров – сильная жара и отсутствие дождей.