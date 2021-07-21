МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что Пенсионный фонд России (ПФР) одобрил более 10 миллионов заявлений на выплату к 1 сентября на 14,2 миллиона детей. Россиянам разрешили не ставить в паспорт отметки о браке и детях

"На текущий день Пенсионный фонд уже проверил и одобрил более 10 миллионов заявлений на 14 миллионов 200 тысяч детей", — сказал он на совещании главы государства с членами правительства.

Претендовать на выплату могут семьи с детьми от 6 до 18 лет. При этом 6 лет должно наступить до 1 сентября 2021 года, а 18 лет — не раньше даты выхода указа, а также семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если ребёнок продолжает обучение по общеобразовательным программам.