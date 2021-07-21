МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев в июле выросли на 1,5 процентного пункта — до 13,4%, что является максимальным уровнем с ноября 2016 года, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией "инФОМ" по заказу ЦБ РФ. В России одобрено более десяти миллионов заявлений на детские выплаты

Одновременно показатель наблюдаемой инфляции в июле подскочил на 1,6 процентного пункта — до 16,5%, что также является рекордным с ноября 2016 года уровнем.

Почти четверть россиян (24%) в июле ожидала ускорения темпов роста цен в ближайший год, еще чуть больше половины граждан (51%) — их сохранения на текущем уровне. Замедления инфляции в России в следующие 12 месяцев ждут 8% опрошенных, сохранение цен на текущем уровне прогнозируют 3% респондентов. При этом около 14% россиян затруднились дать оценку.

Инфляционные ожидания россиян на ближайший год росли с августа прошлого года, достигнув в декабре 11,5%. В январе и феврале данный показатель снижался, а затем снова перешел к росту, увеличившись в апреле до максимального с февраля 2017 года уровня в 11,9%. Несмотря на небольшое уменьшение в мае, уже в июне показатель вновь вернулся к апрельскому значению.

По данным Росстата, в июне темпы роста цен в России в годовом выражении подскочили до максимума с августа 2016 года — 6,5%, а месячная инфляция достигла 0,69%, это рекорд с июня 2012 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 11 июня заявила, что по итогам года инфляция будет выше официального прогноза регулятора в 4,7-5,2%, но ниже текущих уровней.

Исследование проводилось с 1 по 12 июля, в рамках него по телефону были опрошены 2013 респондентов старше 18 лет из 105 населенных пунктов в 55 субъектах РФ.