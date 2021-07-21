МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Росстат на неделе с 13 по 19 июля впервые с сентября 2020 года зафиксировал недельную дефляцию — она составила символические 0,01%, сообщило ведомство. Инфляционные ожидания россиян на год выросли до максимума с 2016 года

"За период с 13 по 19 июля 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,99%, с начала июля — 100,38%, с начала года — 104,59% (справочно: июль 2020 года — 100,35%, с начала года — 102,99%)", — говорится в сообщении.

В прошлом году Росстат дважды фиксировал недельную дефляцию — с 4 по 10 августа и с 8 по 14 сентября, оба раза по 0,1%. С точностью до сотых долей процента ведомство начало публиковать эти данные с конца мая текущего года.

В предыдущую неделю Росстат фиксировал инфляцию в РФ на уровне 0,06%. Неделей ранее Росстат наблюдал инфляцию в РФ на уровне 0,46%.

Рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин выросли на 0,2%, на дизтопливо — на 0,1%.

Тарифы на отдельные виды коммунальных услуг выросли на 0,2-0,3%. Цены на путевки в дома отдыха и пансионаты выросли на 0,5%, санатории — на 0,1%, а средняя цена поездки на отдых в Турцию снизилась на 6,9%, на проживание в гостиницах 1-5 звезд — от 0,5% до 4,0%, в хостелах — на 0,3%.

Продолжили дорожать отслеживаемые Росстатом в еженедельном режиме стройматериалы: плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные — на 3,5%, доски обрезные — на 2,3%, металлочерепица — на 0,8%.