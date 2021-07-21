МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода "Северный поток 2", сообщила пресс-служба Кремля. В США раскрыли детали договоренностей с Германией по "Северному потоку-2"

Телефонный разговор Путина с Меркель состоялся в среду по инициативе германской стороны.

"Лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода "Северный поток-2". Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза", — говорится в сообщении.

"В качестве отдельной темы президент России и федеральный канцлер ФРГ затронули возможность продления соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года", — также говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что между США и Германией достигнуты договоренности о проекте "Северный поток 2". Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США и Германия могут объявить о договоренности в среду. Известия о сделке Вашингтона и Берлина появились вскоре после встречи президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая состоялась 15 июля в Вашингтоне.

Канцлер ФРГ по итогам сообщила прессе, что обсудила с Байденом проект "Северный поток 2" в контексте отношений с Россией и Украиной. Меркель подчеркнула, что позиции Германии и США по проекту различаются. Она добавила, что Украина должна остаться страной-транзитером российского газа, а "Северный поток 2" является дополнительным проектом, не замещающим украинский транзит.

Президент США после переговоров также признал наличие разногласий с Германией по вопросу строительства газопровода. Он отметил, что на момент его вступления в должность дополнительные санкции в отношении проекта "не имели смысла" из-за того, что газопровод был почти достроен. По его словам, стоило обсуждать с Меркель, как предотвратить использование газопровода в качестве инструмента "шантажа" со стороны России.