МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Предложение о базовом доходе для семей в 10 тысяч рублей на каждого члена семьи с ребенком потребует около 830 миллиардов рублей ежемесячно, это неподъемные средства, заявил РИА Новости директор финансового центра "Сколково-РЭШ" Олег Шибанов.

Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов заявил РИА Новости, что партия готовится внести в Госдуму проект о базовом доходе по 10 тысяч рублей каждому члену семьи, в которой есть дети.

В России одобрено более десяти миллионов заявлений на детские выплаты

"По оценкам, в России около 25 миллионов семей с детьми, а общее количество детей — около 33 миллионов. То есть речь идет про менее чем 83 миллиона человек, и значит, выплаты в месяц могут составить менее 830 миллиардов рублей. Но это в месяц, а в год это может составлять половину федерального бюджета, то есть совершенно неподъемные средства", — сказал Шибанов.

По его словам, у федерального бюджета "так просто" почти триллион в месяц не появится, придется искать ресурсы, потенциально — отвлекать средства от других проектов.

"Но если учесть сокращение или исчезновение существующих программ социальной поддержки, то суммы в сотни миллиардов рублей в месяц все равно звучат как огромные. Насколько это поможет бороться с бедностью, если придется параллельно отменить региональное финансирование, к примеру, образования или здравоохранения — отличный вопрос", — добавил эксперт.