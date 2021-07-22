МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Общий ущерб от перекрытия Киевом Северо-Крымского канала составил более 1,4 триллиона рублей, сам факт водной блокады — "широкомасштабное нарушение прав" крымчан и гостей полуострова, говорится в материалах на сайте Генпрокуратуры РФ. Россия пожаловалась на Украину в ЕСПЧ

Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ — против Украины. Как пояснили в Генпрокуратуре, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года", и касается, в том числе, перекрытия Северо-Крымского канала.

"По оценкам рабочей группы Государственного Совета Республики Крым, сумма ущерба, нанесенного бюджету Республики Крым и местным бюджетам в результате перекрытия Украиной в мае 2014 года Северо-Крымского канала, составляет 819,52 миллиардов рублей, в том числе по отрасли "Коммунальное хозяйство" — 420 миллиардов рублей, по отрасли "Водное хозяйство" — 104,58 миллиардов рублей, по отрасли "Сельское хозяйство и рыболовство" — 277,6 миллиардов рублей, по отраслям "Воспроизводство минерально-сырьевой базы" и "Лесное хозяйство" — 17,34 миллиардов рублей. Помимо этого, ущерб санаторно-курортной и туристической сфере Республики Крым составляет 586,5 миллиардов рублей", — заявили в ведомстве.

Водная блокада, по оценке Генпрокуратуры, представляет собой "широкомасштабное нарушение прав", закрепленных Европейской конвенцией о правах человека, "в отношении 2,5 миллионов постоянных жителей Крыма и нескольких миллионов приезжающих на отдых и лечение граждан России и других государств, в том числе Украины". "Нафтогаз" просит принять Украину в НАТО из-за "Северного потока-2"

В ведомстве напомнили, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека еще в марте 2016 года потребовало от Украины расследовать заявления о нарушениях прав человека во время блокады Крыма.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Россия ходатайствует о применении ЕСПЧ обеспечительных мер, обязывающих Украину незамедлительно прекратить это "вопиющее нарушение".

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение вернуться в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.