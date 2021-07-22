МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Сервис по поиску исполнителей для решения бытовых и бизнес-задач YouDo и платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter запускают платформу "YouDo Бизнес" для работы юридических лиц с самозанятыми, говорится в сообщении сервиса.

"Новый b2b-продукт помогает компаниям использовать выгодный налоговый режим для самозанятых, осуществлять подбор внештатных исполнителей, оптимизировать операционные расходы на ведение электронного документооборота, производить легальные расчеты, формировать необходимые закрывающие документы, оплачивать налоги за самозанятых в ФНС и минимизировать риски при работе с ними", — говорится в сообщении.

Откликаться на представленные на платформе вакансии смогут зарегистрированные пользователи YouDo и HeadHunter, имеющие статус самозанятых. Монетизировать платформу сервисы планируют за счет услуги по привлечению клиентов и комиссии за выплаты.

"Мы видим устойчивый запрос бизнеса не только к поиску самозанятых, но и на автоматизацию процессов при работе с ними. Прогресс в сотрудничестве бизнеса и самозанятых может стать драйвером, который обеспечит ускоренное развитие самозанятости в стране и курса на легализацию экономики", — приводится в сообщении комментарий сооснователя YouDo Дениса Кутергина.